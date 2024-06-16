Песков: Россия будет продолжать создавать санитарную зону для безопасности своих территорий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит создание санитарной зоны для обеспечения безопасности своей территории от варварских обстрелов ВСУ. Это заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.



Создание санитарной зоны подразумевает обеспечение безопасности приграничных территорий России, включая Татарстан. Песков подчеркнул, что это необходимо для защиты населения и инфраструктуры от возможных атак со стороны Украины.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся обстрелов приграничных регионов России. Создание санитарной зоны направлено на предотвращение подобных инцидентов и обеспечение безопасности граждан.

Напомним, сегодня подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий в Запорожской области заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Загорное.