Российские военные взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий в Запорожской области заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Загорное, сообщили в Минобороны России.
Напомним, 18 мая российские войска «Север» освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Войска продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
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