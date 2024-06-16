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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области

13:35, 16.06.2024

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий в Запорожской области заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Загорное, сообщили в Минобороны России.

Напомним, 18 мая российские войска «Север» освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Войска продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

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