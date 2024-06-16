Захватившие заложников в ростовском СИЗО требуют автомобиль и свободный выезд

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Группа из шести заключенных, вооруженных ножами и заточками, взяла в заложники двух сотрудников следственного изолятора. В ответ на это они потребовали предоставить им автомобиль и возможность свободно покинуть учреждение, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.



— Группа из шести заключенных, взявшая в заложники двоих сотрудников учреждения, выдвинула требования предоставить им автомобиль и свободный выезд из СИЗО. В ответ они обещают отпустить заложников. Ведутся переговоры, — сказали в службах.

Заключенные утверждают, что состоят в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Напомним, ранее ФСИН России сообщила, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.