В Татарстане на Курбан-байрам ожидаются зной и грозовые ливни
В воскресенье, 16 июня, в Татарстане ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. В этот день мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам.
По прогнозам Гидрометцентра республики минимальная температура воздуха предстоящей ночью в республике составит от +14 до +19 °С. Днем воздух раскалится до +33 °С.
Ветер сменит направление на северо-восточное до 5—10 м/с, местами порывами будут достигать 14 м/с. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с.
Ожидается, что кратковременные дожди, преимущественно в южных и восточных районах Татарстана, будут сопровождаться грозой и локально градом.
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