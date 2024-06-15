В Татарстане на Курбан-байрам ожидаются зной и грозовые ливни

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье, 16 июня, в Татарстане ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. В этот день мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам.

По прогнозам Гидрометцентра республики минимальная температура воздуха предстоящей ночью в республике составит от +14 до +19 °С. Днем воздух раскалится до +33 °С.

Ветер сменит направление на северо-восточное до 5—10 м/с, местами порывами будут достигать 14 м/с. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Ожидается, что кратковременные дожди, преимущественно в южных и восточных районах Татарстана, будут сопровождаться грозой и локально градом.