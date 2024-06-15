Убитой в Набережных Челнах женщиной оказалась владелица клиники «Здоровье» Рушания Сагдеева

Сегодня, 15 июня, в Набережных Челнах случилась трагедия: 72-летний мужчина на бытовой почве застрелил свою бывшую супругу, после чего забаррикадировался дома со своим внуком. На место событий выехал отряд специального назначения для штурма дома, однако мужчина покончил с собой. Ребенок не пострадал.

По данным Chelny-biz.ru, убитой оказалась 66-летняя Рушания Сагдеева, владелица клиники «Здоровье». Рушания Сагдеева — известный в городе невролог со стажем более 40 лет, заслуженный врач Республики Татарстан.