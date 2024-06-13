Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС
В Казани стартовали Игры БРИКС. В первый день соревнований было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Россияне завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград, что позволило им занять первое место в общем зачете.
Особенно отличились российские спортсмены в таких дисциплинах, как художественная гимнастика, самбо, тхэквондо и легкая атлетика. Второе место занимает сборная Китая с тремя золотыми и тремя серебряными медалями. На третьем месте расположилась команда Белоруссии, которая завоевала 13 медалей (1 золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых).
Соревнования продлятся до 23 июня и в пятницу будут разыграны еще 40 комплектов наград.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|16
|8
|5
|29
|2
|Китай
|3
|3
|0
|6
|3
|Белоруссия
|1
|7
|5
|13
|4
|Узбекистан
|1
|1
|4
|6
|5
|Монголия
|1
|1
|2
|4
|6
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|7
|Иран
|0
|2
|3
|5
|8
|Таиланд
|0
|1
|1
|2
|9
|Таджикистан
|0
|0
|2
|2
|10
|Венесуэла
|0
|0
|1
|1
Напомним, сегодня прошли соревнования по спортивной гимнастике. В многоборье первое место занял житель Казани Даниел Маринов, набравший 84,7 балла.
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