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Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

21:30, 13.06.2024
Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовали Игры БРИКС. В первый день соревнований было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Россияне завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград, что позволило им занять первое место в общем зачете.

Особенно отличились российские спортсмены в таких дисциплинах, как художественная гимнастика, самбо, тхэквондо и легкая атлетика. Второе место занимает сборная Китая с тремя золотыми и тремя серебряными медалями. На третьем месте расположилась команда Белоруссии, которая завоевала 13 медалей (1 золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых).

Соревнования продлятся до 23 июня и в пятницу будут разыграны еще 40 комплектов наград.

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего
1Россия168529
2Китай3306
3Белоруссия17513
4Узбекистан1146
5Монголия1124
6Пакистан1001
7Иран0235
8Таиланд0112
9Таджикистан0022
10Венесуэла0011

Напомним, сегодня прошли соревнования по спортивной гимнастике. В многоборье первое место занял житель Казани Даниел Маринов, набравший 84,7 балла.

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