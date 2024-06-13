Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовали Игры БРИКС. В первый день соревнований было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Россияне завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград, что позволило им занять первое место в общем зачете.

Особенно отличились российские спортсмены в таких дисциплинах, как художественная гимнастика, самбо, тхэквондо и легкая атлетика. Второе место занимает сборная Китая с тремя золотыми и тремя серебряными медалями. На третьем месте расположилась команда Белоруссии, которая завоевала 13 медалей (1 золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых).

Соревнования продлятся до 23 июня и в пятницу будут разыграны еще 40 комплектов наград.



Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 16 8 5 29 2 Китай 3 3 0 6 3 Белоруссия 1 7 5 13 4 Узбекистан 1 1 4 6 5 Монголия 1 1 2 4 6 Пакистан 1 0 0 1 7 Иран 0 2 3 5 8 Таиланд 0 1 1 2 9 Таджикистан 0 0 2 2 10 Венесуэла 0 0 1 1

Напомним, сегодня прошли соревнования по спортивной гимнастике. В многоборье первое место занял житель Казани Даниел Маринов, набравший 84,7 балла.