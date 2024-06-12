Мосбиржа приостанавливает торги долларом и евро с 13 июня

Фото: Татьяна Демина

Московская биржа объявила о временном прекращении торгов долларом США и евро в связи с введением новых санкций со стороны США, пишет ТАСС.



В заявлении биржи отмечается, что она обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности на рынке. В условиях новых вызовов Мосбиржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам рынка.

Это решение не повлияет на торги другими валютами, включая юань, а также на работу фондового, срочного и других рынков. Московская биржа остается открытой для инвесторов и готова обеспечить им доступ к широкому спектру финансовых инструментов.

При этом компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщили в ЦБ РФ. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

Напомним, сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России и Китая. Эти меры направлены на ограничение сотрудничества с компаниями, связанными со специальной военной операцией на Украине.

Рената Валеева