Трамваи №5, 5а и 7 изменили свой маршрут из-за повреждения контактной сети

Фото: Динар Фатыхов

На пересечении улиц Тульской и Авангардной произошло повреждение контактной сети крупногабаритным транспортом сторонней организации, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». В результате инцидента были внесены временные изменения в работу общественного транспорта.



Трамваи маршрутов №5, 5а и 7 следуют до улицы Халитова с разворотом через железнодорожный вокзал. Троллейбусы №6 и 9 следуют до Танкового кольца. На месте работают аварийные службы предприятия.

В связи с этим просим жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать неудобств и задержек.

Напомним, в Казани продлено ограничение движения на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода.