Трамваи №5, 5а и 7 изменили свой маршрут из-за повреждения контактной сети
На пересечении улиц Тульской и Авангардной произошло повреждение контактной сети крупногабаритным транспортом сторонней организации, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». В результате инцидента были внесены временные изменения в работу общественного транспорта.
Трамваи маршрутов №5, 5а и 7 следуют до улицы Халитова с разворотом через железнодорожный вокзал. Троллейбусы №6 и 9 следуют до Танкового кольца. На месте работают аварийные службы предприятия.
В связи с этим просим жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать неудобств и задержек.
Напомним, в Казани продлено ограничение движения на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода.
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