В Ново-Савиновском районе Казани продлили ограничение движения по улице Академика Лаврентьева

Фото: Максим Платонов

В Казани продлено ограничение движения на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезжая часть будет полностью закрыта до 20 июля на участке от здания №3 до улицы Фатыха Амирхана.



Также на этот период частично перекрыта дорога на участке от здания №3 до здания №3а.

Напомним, в Казани с 16 июня по 1 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Право-Булачной. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.