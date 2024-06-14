Новости общества

22:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ново-Савиновском районе Казани продлили ограничение движения по улице Академика Лаврентьева

17:12, 14.06.2024
В Ново-Савиновском районе Казани продлили ограничение движения по улице Академика Лаврентьева
Фото: Максим Платонов

В Казани продлено ограничение движения на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезжая часть будет полностью закрыта до 20 июля на участке от здания №3 до улицы Фатыха Амирхана.

Также на этот период частично перекрыта дорога на участке от здания №3 до здания №3а.

Напомним, в Казани с 16 июня по 1 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Право-Булачной. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также