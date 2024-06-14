В России на 78% поднялся спрос на специалистов по маркировке интернет-рекламы

В последние 11 месяцев в России наблюдается значительный рост спроса на специалистов, обладающих знаниями в области маркировки интернет-рекламы. Число соответствующих вакансий увеличилось на 78% по сравнению с периодом с июля 2023 года по май 2024 года. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой к исследованию нескольких сервисов.

Этот рост связывают с изменениями в законодательстве о рекламе, которые вступили в силу в 2022 году и сделали обязательной маркировку основных форматов интернет-рекламы и передачу отчетности по ней в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). О том, как должна выглядеть маркировка рекламы, ранее рассказало «Реальное время».

Как подметили аналитики исследования, наибольший всплеск спроса пришелся на октябрь 2023 года, когда на сайте поиска работы разместили 627 соответствующих вакансий. Это произошло сразу после вступления в действие штрафов за несоблюдение требований закона «О рекламе», касающихся маркировки. Напомним, что штрафы за нарушение таковых требований могут достигать 700 тысяч рублей, а за прошедший 2023 год ФАС выявила 4 353 случая нарушения этого закона.

Наибольшее число вакансий, связанных с маркировкой интернет-рекламы, за последние 11 месяцев было создано компаниями из сферы информационных технологий, системной интеграции и интернета (более 1 тыс. вакансий).