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Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о признании образования между Россией и Алжиром

18:16, 13.06.2024
Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о признании образования между Россией и Алжиром
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней между Россией и Алжиром. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» Мишустин поручил Минобрнауки провести переговоры с алжирской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение.

Напомним, в исламских учебных заведениях Татарстана началась приемная кампания. Приемные комиссии этих учебных заведений консультируют абитуриентов по телефону на татарском и русском языках.

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