Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о признании образования между Россией и Алжиром

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней между Россией и Алжиром. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» Мишустин поручил Минобрнауки провести переговоры с алжирской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение.

Напомним, в исламских учебных заведениях Татарстана началась приемная кампания. Приемные комиссии этих учебных заведений консультируют абитуриентов по телефону на татарском и русском языках.