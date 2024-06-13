В Мордовии вырос объем банковских вкладов

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2024 года в России продолжился рост сберегательной активности граждан. Это связано с увеличением банковских ставок вслед за ключевой ставкой и ростом доходов населения, сообщает газета «Известия Мордовии».

Как и в стране в целом, в Мордовии увеличился объем вкладов граждан. Жители республики предпочитают хранить сбережения в рублях: по данным на 1 апреля 2024 года, их доля составила 97%, а доля средств в иностранной валюте — 3%.

— Мы отмечаем рост сберегательной активности в нашем регионе. Общий объем средств жителей республики в банках на начало апреля составил 117 млрд рублей. За год сумма сбережений граждан увеличилась более чем на четверть, — отметил управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.

Стоит подчеркнуть, что в конце прошлого года эксперт объяснил, как выгоднее всего вкладывать деньги. По словам инвестиционного банкира, финансового консультанта Дарьи Гориенко, хранить деньги «в тумбочке» невыгодно — можно потерять накопления из-за инфляции. Разумнее положить средства на банковский вклад или инвестировать.

Разиль Самигуллин