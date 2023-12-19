Эксперт объяснила, как выгоднее всего вкладывать деньги

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хранение денег дома в тумбочке вместо инвестирования может стать причиной потери сбережений. Об этом рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гориенко.

По ее словам, хранить деньги в тумбочке невыгодно — можно потерять накопления из-за инфляции. Разумнее положить средства на банковский вклад или инвестировать.

— Например, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке, — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Самым выгодным вложением средств Гориенко назвала инвестирование. Но важно понимать, что у такого способа вложения денег есть риски.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Если вы инвестируете портфельно, то деньги должны быть распределены в правильных пропорциях. Главное — понимать их значение, цель их нахождения в вашем портфеле, а также осознавать риски, которые несет каждый в отдельности инструмент, — рекомендует финансовый консультант.

Напомним, финансовый план необходим для определения целей семьи и выбора ресурсов, которые потребуются для их достижения. Инструменты, помогающие осуществить эти задачи, могут быть суперконсервативными, среднерисковыми и высокорисковыми. Так, высокорисковые инструменты в редких случаях подойдут для формирования сбережений на скорую пенсию — в этом случае важно сохранить капитал.

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Галия Гарифулина