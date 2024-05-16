Россия и Китай планируют совместную экспансию Луны после 2036 года

Фото: фото предоставлено РКК "Энергия"

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о планах России и Китая по освоению Луны. По его словам, совместная экспансия начнется после 2036 года. Об этом пишет РИА «Новости».

— Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле… Я скажу так: по плану, экспансия Луны — это где-то после 2036 года, — заявил глава госкорпорации.

Борисов уже сообщал о том, что страны уже работают над созданием ядерной энергетической установки, которую планируют отправить на Луну в 2033—2035 годах.

Также генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимира Соловьева сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год.

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Рената Валеева