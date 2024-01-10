В Татарстане возбудили уголовное дело после высадки школьника из автобуса на мороз

Прокуратура в Татарстане потребовала возбудить уголовное дело после инцидента с высаженным на мороз школьником. Ведомство провело проверку по сообщению в социальных сетях. Информация о нарушениях законодательства подтвердилась в ходе надзорных мероприятий, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



После этого материалы проверки направили в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ведомство настаивало на возбуждении дел по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и оставлении в опасности.

По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России). Расследование взято на контроль аппаратом региональной прокуратуры.

По информации очевидцев, кондуктор 68-го маршрута «Поселок Вознесенское — Железнодорожный вокзал» днем высадила школьника из-за проблем с транспортной картой. Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась.

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Маргарита Головатенко