Сегодня в Казани стартуют игры БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартуют игры БРИКС. Ожидается, что в мероприятиях примет участие более 4 тысяч иностранных участников из 97 стран. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня в Казани на 16 спортивных объектах.

Стоит подчеркнуть, что уже к середине июня на предстоящие соревнования продали уже более 70% билетов.

В самой Казани на время спортивного мероприятия введены ряд запретов, например, таких как использование маломерных судов на озере Средний Кабан и ограничение движения транспорта, перевозящего опасные грузы.

Разиль Самигуллин