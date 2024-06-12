Рустам Минниханов: «12 июня мы встречаем сильной и сплоченной страной»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Глава региона отметил, что в день праздника чувствуется ответственность за настоящее и будущее России, причастность к судьбе Отечества.

— Чествуя нашу Родину с более чем тысячелетней историей, мы гордимся ее уникальным культурным наследием и великими научными достижениями, — отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов добавил, что Татарстан является ярким примером гармоничного развития и вносит вклад в укрепление суверенитета России. Глава региона резюмировал, что 12 июня россияне встречают сильной и сплоченной страной.

В завершение раис Татарстана отметил, что от результата труда миллионов граждан зависит будущее России, народ страны сможет преумножить достижения прошлого.

Разиль Самигуллин