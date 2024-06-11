Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей

Фото: Дарья Пинегина

В партии объяснили это ротацией. Ранее Семигин попал в скандал из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в ней говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военных на поле боя. Сам Семигин назвал произошедшее взломом и диверсией, а после подал в суд на военкора и ветерана СВО Евгения Рассказова, обратившего внимание на эту публикацию.



На заседании фракции «Справедливая Россия — За правду» было принято решение о снятии Геннадия Семигина с должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов. На должность главы комитета фракция выдвинула Яну Лантратову, которая сейчас занимает должность зампреда комитета Госдумы по просвещению. Миронов надеется, что нижняя палата парламента поддержит это решение фракции.

Кроме того, обсуждается вопрос о снятии Семигина с поста сопредседателя.

Напомним, ЦИК передала два вакантных мандата депутатов Госдумы России. Один из них получила телеведущая Марина Ким, а другой — глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

Рената Валеева