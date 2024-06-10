С 23 по 24 июня в центре Казани ограничат движение из-за проведения фестиваля

Фото: Максим Платонов

С 8.00 23 июня до 23.00 24 июня в Казани будет ограничено движение транспорта и парковка на некоторых участках улицы Петербургской, об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Ограничения затронут участок от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева, а также прилегающие проезды. Это связано с проведением православного фестиваля в честь Дня Святого Духа.

Напомним, в Казани из-за повреждения контактных сетей несколько трамваев №5, №5а, №7 и №6 изменили свои маршруты.

Рената Валеева