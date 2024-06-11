Более половины опрошенных казанцев готовы к крупным покупкам онлайн

Фото: Максим Платонов

Жители Казани активно пользуются интернетом для совершения покупок, включая крупные приобретения. Так, 16% казанцев уверены, что со временем все покупки перейдут в онлайн-формат, а треть жителей, готовящихся к покупке жилья, хотели бы сделать это онлайн, говорится в исследованиях, проведенных девелопером ПИК (есть в распоряжении «Реального времени»).

Исследование также показало, что абсолютное большинство опрошенных (94%) регулярно совершают покупки в интернете. Из них 44% делают это каждую неделю, а 38% хотя бы раз в несколько недель. Более половины опрошенных (53%) готовы к крупным приобретениям онлайн, таким как недвижимость, техника, автомобили и драгоценности.

Респонденты выделили несколько ключевых критериев при выборе квартиры в интернете:

Расположение квартиры на карте и возможный вид из окна — 45%.

Визуализация пространства — 36%.

3D-рендеры и точные размеры квартиры — 32%.

Наличие онлайн-карты расположения корпуса на местности — 30%.

В процессе покупки квартиры онлайн наиболее важной для казанцев оказалась тщательная работа с документами. 34% респондентов хотели бы отслеживать каждый этап оформления и иметь доступ ко всему, 31% ценят простоту процесса. Для 27% важно иметь постоянную связь с представителем застройщика при оформлении покупки. Также благодаря опросу стало известно, что 40% опрошенных казанцев заказывают тот или иной товар, доверившись положительному опыту друзей и родственников. 16% выбрали онлайн-покупку после консультации со специалистом, 14% — после изучения материалов от застройщика.

Стоит подчеркнуть, что жители Татарстана в начале 2024 года увеличили траты на онлайн-покупки почти на четверть. Так, в I квартале текущего года жители республики совершили покупки в интернете на общую сумму 34,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разиль Самигуллин