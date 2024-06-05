В Татарстане на 22% вырос объем интернет-продаж

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана в начале 2024 года увеличили траты на онлайн-покупки почти на четверть. По данным «РБК-Татарстан», в I квартале текущего года жители республики совершили покупки в интернете на общую сумму 34,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший интерес у татарстанцев вызвали категории товаров, связанные с бытовой техникой и электроникой. На них пришлось 21,7% всех покупок. Также популярны оказались мебель и товары для дома — на них было потрачено 18% от общего объема. Продукты питания заняли третье место по популярности — на их долю пришлось 13,7%. Одежда и обувь заняли четвертое место (12%), а товары для красоты и здоровья — пятое (7,5%).



По объему онлайн-покупок за январь — март 2024 года Татарстан занял 9-е место в России. Доля республики составила 1,9%. Ее опередили:

Москва (17,8%); Московская область (8,5%); Санкт-Петербург (5,95%); Краснодарский край (5%); Ростовская область (3%); Свердловская область (2,6%); Нижегородская область (2,14%); Самарская область (1,97%); Республика Татарстан (1,9%); Красноярский край (1,8%).

Отмечается, что заметнее всего выросли продажи товаров для творчества (на 159%), инструментов и садовой техники (на 149%). Более чем на 120% увеличился объем заказов аптечных товаров и ювелирных изделий, немного меньше, чем на 100%, — зоотоваров, подарков и цветов.