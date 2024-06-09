Никита Шлейхер стал победителем на чемпионате по прыжкам в воду в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Чемпион Европы Никита Шлейхер стал победителем в прыжках в воду с трехметрового трамплина на BetBoom чемпионате России в Казани.

По результатам шести прыжков чемпион набрал 478 баллов. Второе место занял Александр Черепахин с результатом 456,10 балла. Тройку лидеров замкнул Григорий Иванов — 449,55 балла.

Серебряный призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов набрал 446,65 балла и занял пятое место. Он не отобрался на Игры БРИКС в этом виде программы. Путевки на турнир получают чемпион и вице‑чемпион России.

Напомним, в преддверии Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, завершается масштабная реконструкция Центрального стадиона. Во время реконструкции были проведены работы по укладке новых дорожек, установке кресел для 15 тысяч зрителей, а также монтаж светодиодных экранов.

Елизавета Пуншева