Новости общества

22:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За прошедшие сутки в Казани произошло 80 ДТП

11:24, 09.06.2024
За прошедшие сутки в Казани произошло 80 ДТП
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Казани произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. В результате три человека пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

В сообщении отмечается, что восемь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Еще у пятерых отсутствовали права управления ТС.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть граждан.

Напомним, что для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Теперь водителям потребуется добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также