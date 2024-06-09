За прошедшие сутки в Казани произошло 80 ДТП

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Казани произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. В результате три человека пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

В сообщении отмечается, что восемь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Еще у пятерых отсутствовали права управления ТС.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть граждан.

Напомним, что для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Теперь водителям потребуется добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Елизавета Пуншева