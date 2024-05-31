Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России утвердило новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой аптечке, помимо прочего, будет многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. Также в комплект войдет маркер черного или синего цвета, либо карандаш.

Водителям потребуется добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. При этом марлевые стерильные бинты иметь необязательно. Уточнены требования к ножницам: теперь нужно иметь одну пару для перевязочного материала и одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года. Аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Рената Валеева