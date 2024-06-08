Порядка 30 иностранных делегаций планируют приехать на саммит БРИКС в Казани

В октябре в Казани состоится саммит стран БРИКС, который станет главным событием российского председательства. Как сообщил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, более 30 официальных делегаций уже подтвердили свое желание принять участие в мероприятии, сообщает РИА «Новости».

Саммит пройдет 22—24 октября в соответствии с указом президента Российской Федерации. В рамках мероприятия участники обсудят актуальные вопросы сотрудничества между странами БРИКС и перспективы дальнейшего развития объединения.

Стоит подчеркнуть, что вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство лидеров стран БРИКС подтвердили свое участие в казанском саммите.

Разиль Самигуллин