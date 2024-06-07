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Большинство лидеров стран БРИКС подтвердили свое участие в казанском саммите

19:37, 07.06.2024

Большинство лидеров стран БРИКС подтвердили свое участие в казанском саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В конце мая президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято.

В том числе стоит подчеркнуть, что на саммит, который пройдет в Казани осенью, Россия пригласит не только полноценных членов объединения, но и страны формата БРИКС+.

Разиль Самигуллин

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