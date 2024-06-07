Большинство лидеров стран БРИКС подтвердили свое участие в казанском саммите
Большинство лидеров стран БРИКС подтвердили свое участие в казанском саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В конце мая президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято.
В том числе стоит подчеркнуть, что на саммит, который пройдет в Казани осенью, Россия пригласит не только полноценных членов объединения, но и страны формата БРИКС+.
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