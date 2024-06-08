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Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Roland Garros

18:12, 08.06.2024

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Roland Garros. Спортсменка третий раз становится победителем данного турнира, сообщает РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:1).

Одной из финалисток в четверг уступила российская теннисистка Мирра Андреева. Спортсменка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.

Разиль Самигуллин

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