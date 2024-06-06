Российская теннисистка Мирра Андреева уступила итальянке Паолини в полуфинале на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила итальянке Паолини в полуфинале на «Ролан Гаррос», сообщает РИА «Новости». Спортсменка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.
Россиянка проиграла в шаге от финала, уступив сопернику со счетом 2:0 (3:6, 1:6).
Вчера же российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
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