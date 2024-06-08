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На полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской

12:16, 08.06.2024
На полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской
Фото: Динар Фатыхов

На полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента государства Милорада Додика.

Подобные изменения могут быть реализованы по итогам ПМЭФ.

Вчера раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Среди перспективных направлений для взаимодействия стороны обозначили нефтехимию, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.

Разиль Самигуллин

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