На полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской

Фото: Динар Фатыхов

На полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента государства Милорада Додика.

Подобные изменения могут быть реализованы по итогам ПМЭФ.

Вчера раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Среди перспективных направлений для взаимодействия стороны обозначили нефтехимию, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.

Разиль Самигуллин