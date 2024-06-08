В России не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на ягоды и фрукты в России будут скорректированы с учетом импортных поставок. Таким образом, резких скачков стоимости этих продуктов не ожидается, сообщает ТАСС.

Это заявление было сделано в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. В этом году тема форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В конце мая председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что цены на клубнику будут снижаться по мере сбора урожая в южных регионах и центральной части России.

Разиль Самигуллин