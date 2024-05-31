Цены на клубнику буду снижаться в процессе сбора урожая

Фото: Динар Фатыхов

По мере сбора урожая в южных регионах и центральной части России цены на клубнику будут снижаться, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

— По мере сбора грунтовой клубники в южных и центральных регионах России цены на нее будут снижаться, они уже пересматриваются буквально ежедневно... обычно пик снижения цен на клубнику происходит ближе к середине — концу июня, когда достигает максимума сбор грунтовой российской ягоды, — объяснил Игоря Караваев.

В этом сезоне на стоимость клубники повлияли заморозки в начале мая. Эксперт также отметил, что сейчас в федеральных торговых сетях представлена клубника из Краснодарского края и Крыма, а также импортная продукция из Армении, Азербайджана, Ливана и Египта.

В Татарстане же цена на сезонные ягоды варьируется от 500 рублей до 1 500. Это вызывает недоумение и даже шок у покупателей. Особое негодование жителей региона вызвало подорожание клубники, так с 250—300 рублей в прошлом году, цена продукта увеличилась до 500—600 рублей.

Разиль Самигуллин