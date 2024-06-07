Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в случае инфляционного давления
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в июле в случае инфляционного давления, сообщает РИА «Новости».
Она добавила, что чем больше будет масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ставка.
В начале мая исполняющий обязанности первого вице-премьера Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ключевая ставка Центробанка останется на высоком уровне.
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