Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в случае инфляционного давления

Фото: Максим Платонов

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в июле в случае инфляционного давления, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что чем больше будет масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ставка.

В начале мая исполняющий обязанности первого вице-премьера Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ключевая ставка Центробанка останется на высоком уровне.

Разиль Самигуллин