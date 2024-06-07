Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы с 2025 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться начиная с 1 февраля 2025 года. В рамках выступления на ПМЭФ глава государства отметил, что поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров в весеннюю сессию Госдумы.

— С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию, — заявил президент России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%.