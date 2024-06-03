В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам

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В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, сообщает ТАСС. При расчете подобных пенсий с 1 октября будут учитывать 89,83% денежного довольствия.

Об индексации пенсий военным пенсионерам в конце мая говорил и министр финансов России Антон Силуанов. Тогда он предложил произвести перерасчет исходя из уточненных прогнозов по инфляции в 2024 году.

Владимир Путин также высказывался о данной поддержке военных пенсионеров. Так, два года назад он подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10%. Тогда расширялся перечень лиц, которые могут получить пособие в случае гибели военнослужащего при исполнении боевого долга.

Разиль Самигуллин