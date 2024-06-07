Долгосрочные сбережения граждан: Путин предложил увеличить сроки софинансирования до 10 лет

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой увеличить срок софинансирования в программе долгосрочных сбережений граждан до 10 лет. Закон, предусматривающий эту меру, был принят Госдумой 29 июня и одобрен Советом Федерации 5 июля.

Напомним, согласно закону, граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений в период с 2024 по 2026 год с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год, получат дополнительную финансовую поддержку в течение трех лет.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что этот срок может быть продлен по решению правительства. Также он отметил, что участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

