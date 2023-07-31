Силуанов: срок софинансирования долгосрочных сбережений может быть продлен при необходимости

Минфин может вернуться к вопросу об увеличении срока софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений после запуска программы, заявил ТАСС глава министерства Антон Силуанов:



— Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования.

Министр отметил, что сейчас предусмотрено софинансирование накоплений граждан в размере до 36 тысяч рублей в год.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Для участия в программе жителю России нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет и уплачивать сберегательные взносы.

В апреле Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности». В конце прошлого месяца Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о программе долгосрочных сбережений.

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Маргарита Головатенко