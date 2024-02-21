Додик стал первым президентом, с кем встретился Путин в Казани

Президент России Владимир Путин начал встречи с приехавшими в Казань лидерами других стран. Первым в списке оказался президент республики Сербской Милорад Додик. Владимир Путин поблагодарил почетного гостя за приезд и отметил, что надеется на будущую популярность «Игр будущего».

Владимир Путин честно признался, что не очень чувствует, как это будет выглядеть, однако то, что он увидел, ему интересно. Он добавил, что факт того, что молодые люди отрываются от видеоигр и выходят на спортивные площадки, — это хорошо. Глава государства резюмировал, что это дает любопытный результат.

Ранее Владимир Путин предложил назвать новый борт Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

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Разиль Самигуллин