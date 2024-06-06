В Казанской ратуше завершается первый с момента реконструкции капитальный ремонт

Фото: Сафина Аделия

В Казани завершается капитальный ремонт здания ратуши, расположенного на Театральной площади. Это первый ремонт с момента масштабной реконструкции, проведенной в 2005 году к празднованию 1000-летия города. Работы планируется завершить 21 июня, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На финальной стадии ремонта специалисты приступили к мойке трех больших хрустальных люстр, которые украшают колонный зал ратуши. Общая масса люстр составляет более тонны. Завершить работы планируется к 21 июня, накануне проведения в Казани первого учредительного собрания Ассоциации городов стран БРИКС+. Часть официальных мероприятий, на которые приедут более 100 мэров, запланировано провести именно в стенах ратуши.

При проведении работ были сохранены все исторические элементы. На фасаде также обновили герб Казани, а после подключения электричества будет восстановлена работа наружных часов. Как только завершатся все работы, вывесят государственные флаги.

Во время ремонта была проведена гидроизоляция, отремонтирована крыша, покрашен фасад, обновлены системы кондиционирования и вентиляции, отопления и канализации. Снаружи здание украсит архитектурная подсветка, на крыше установят новые водостоки, а у центрального входа — фонарные столбы. Обновили окна, отреставрировали тюль и портьеры. В качестве завершающего штриха на центральной лестнице здания уложат новую дорожку, а при содействии управления культуры исполкома Казани в банкетном зале для проведения концертов установят белый рояль.

Стоит подчеркнуть, что в Казани в преддверии саммита БРИКС пройдет капитальный ремонт отеля «Биляр Палас». В здании обновят номера, добавят удобства, но неизменным останется вид из окна.

Разиль Самигуллин