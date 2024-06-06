«Самые большие потери бюджет РТ понесет по «упрощенке» для МСБ»

Фото: Максим Платонов

Самые большие потери бюджет РТ понесет из-за введения нового механизма налогообложения МСБ по «упрощенной» системе налогообложения, заявил глава комитета по бюджету, финансам и налогам Леонид Якунин. По его словам, потери образуются из-за введения НДС на ту часть дохода, который образуется свыше порогового уровня в 60 млн рублей, установленного для УСН.

— Если раньше эта сумма облагалась по ставке 8% (при базовой ставке в 6% на доход до 60 млн), то теперь НДС может вырасти до 20%, — отметил Якунин, комментируя предстоящую налоговую реформу.

При этом региональные бюджеты не получат дополнительного дохода.

— Никакого дополнительного дохода не будет, — прямо ответил с места министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.



Напомним, правительство России одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы. Соответствующие документы Минфин внес еще 28 мая. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева