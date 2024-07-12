Казанская транспортная компания стала владельцем исторически ценного здания — теперь его реконструируют

Объект заброшен и частично разрушен

У казанского здания со статусом исторически ценного градоформирующего объекта появился новый владелец. Им стала местная транспортная компания ООО «Байлык №3».

Здание расположено по адресу Токарная, 5. На данный момент объект заброшен и частично разрушен, а собственнику предстоит его реконструировать. О таком намерении стало известно еще в 2020 году.

Комитет земельных отношений предлагает единственному заявителю подписать контракт о купле-продаже по начальной цене — 66,1 миллиона рублей. Вместе со зданием площадью чуть больше 1 тыс. кв. м покупателю достался земельный участок 2,8 тыс. кв. м.

«Реальное время» связалось с заместителем директора организации Русланом Юсуповым. Он отказался от комментария.

По итогам 2023 года ООО «Байлык №3» зафиксировало рост чистой прибыли до 31 млн рублей. Валовая прибыль компании составила 97 млн рублей, а оплата труда сотрудников — 113 млн рублей. Выручка компании выросла до 272 млн рублей.

Здание хотели снести

На открытый аукцион здание казанские власти выставили в июне. Цена лота стартовала от 66,1 миллиона рублей, шаг аукциона — 3,3 миллиона.

Двухэтажный многоквартирный дом по адресу Токарная, 5 находится в Кировском районе Казани, за зданием клинической больницы №2. Согласно сообщениям жильцов, здание построено в 1824 году. В 2015 году его решили снести. Через 4 года объект попал под программу расселения аварийного жилья. В мэрии города сообщали, что капитальный ремонт в нем не проводился.

Как писало «Реальное время», в 2020 году вышло постановление исполкома, которое вносит изменения в документ от 2015 года — было решено здание не сносить, а реконструировать. При этом объект признали исторически ценным еще в 2017 году.

Тогда в мэрии поясняли, что реконструкция здания будет проводиться по стандартной схеме: его выставят на торги, а уже на новых собственников ляжет ответственность за восстановление дома.



Елизавета Пуншева