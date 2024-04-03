Выручка казанских автобусных перевозчиков составила 4,5 млрд рублей, убыточным оказалось только ПАТП №2

Фото: Динар Фатыхов

Компании-перевозчики Казани продолжают показывать рост финансовых показателей. Об этом свидетельствуют данные отчетности за 2023 год. Общая выручка казанских автобусных перевозчиков составила 840 миллионов рублей.

ООО «Байлык №3» зафиксировало рост чистой прибыли до 31 млн рублей. Валовая прибыль компании составила 97 млн рублей, а оплата труда сотрудников — 113 млн рублей. Выручка компании выросла до 272 млн рублей.

Компания ООО «КПАТП № 9» также демонстрирует рост финансовых показателей: чистая прибыль составила 2 млн рублей, валовая прибыль — 16 млн рублей, оплата труда — 31,7 млн рублей. При этом выручка осталась на прежнем уровне с 2022 года — 334 млн рублей.

Еще один перевозчик, ООО «УМ-4», показало впечатляющий рост: его чистая прибыль увеличилась до 11,7 млн рублей, валовая — до 12,5 млн рублей. Себестоимость продаж снизилась до 81,2 тыс. рублей, а выручка выросла до 93,4 млн рублей.

Другой перевозчик, компания ООО «КПАП №7», также продемонстрировал заметный рост. Чистая прибыль в 2023 году составила 12,7 млн рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Валовая прибыль достигла 13,6 млн рублей. Выручка организации составила 128,5 миллиона.

ПАТП №2 — единственный муниципальный перевозчик — с 2021 года постоянно отчитывался о миллиардной выручке. realnoevremya.ru (архив)

Выручка ПАТП №2 за прошедшие 3 года суммарно составила 8,3 миллиарда. Рекордным в этом плане был 2023 год, когда ПАТП отчиталось о том, что выручка предприятия составила более 3,7 миллиарда. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 1,7 млрд, а в 2022 — 2,9 миллиарда. Однако из года в год предприятие уходит в убыток, даже с такими высокими показателями выручки. Так, с 2021 по 2023 год потери колебались в районе 19—20 миллионов в год, а в 2022 году случился грандиозный обвал — убыток ПАТП составил более 140 миллионов рублей. В общей сложности убыток предприятия за 6 лет составил полмиллиарда рублей.

В 2022 году ПАТП №2 не был единственным муниципальным перевозчиком в Казани. Ранее в «Реальном времени» рассказали о работе перевозчика ПАТП №4, чьи показатели были хуже ПАТП №2, общая выручка этого предприятия за последние 5 лет составила 5,9 миллиарда рублей. Это на 1,75 миллиарда меньше, чем у коллеги. Поэтому Исполком Казани принял решение ликвидировать ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4».



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Анастасия Фартыгина