Реконструировать нельзя разрушить: мэрия Казани отменила снос трех исторических зданий

Фото: Дима Канеки (domofoto.ru)

Сменить снос на милость

В свежем сборнике документов мэрии Казани появилось постановление исполкома от 26 мая, которое вносит изменения в документы от 2015 и 2018 годов. По ним, здания по адресам Токарная, 5, Шарифа Камала, 10 и Некрасова, 15 должны быть признаны аварийными и снесены. Новое постановление заменяет «снос» на «реконструкцию».

В прошлом году городские власти сообщали, что по программе расселения аварийного жилья первым делом новые квартиры смогут получить жильцы 16 домов, среди которых упоминался и дом №10 по улице Шарифа Камала. Расселить их планировалось до конца 2020 года.



Дом №5 по улице Токарной находится в Кировском районе Казани, за зданием клинической больницы №2. Согласно сообщениям жильцов, двухэтажное здание построено в 1824 году. На сегодня оно выглядит удручающе. Объект также попал под программу расселения аварийного жилья.

Дом №5 по Токарной

Дому на Некрасова (фото на постере) больше 100 лет. Расположенный в самом центре Казани исторический объект считался до недавнего времени жилым многоквартирным домом. В 2017 году Минкультуры Татарстана включило дом в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.



Напомним, что в начале XX века улица Некрасова называлась Собачьим переулком. Предположительно, это название возникло из-за большого количества бродячих собак, привлеченных отходами из торговых рядов на Рыбнорядской улице. Здесь много исторических строений: например, соседний дом №13 принадлежал отцу Гурия Плетнева — друга Максима Горького.

Мэрия: дома, представляющие историческую ценность, подлежат реконструкции, а не сносу

В казанском исполкоме «Реальному времени» подтвердили, что дома на Шарифа Камала и Токарной было решено снести в 2015 году. А над домом на Некрасова та же угроза нависла в 2018-м. Но потом их признали ценными объектами. В сообщении мэрии говорится, что здание на Шарифа Камала федеральный Минкульт признал памятником истории и культуры народов Российской Федерации в 2017 году.

Здание на Токарной республиканское министерство в том же 2017-м отнесло к исторически ценным градоформирующим объектам. Как мы уже упоминали, в этот же перечень был включен и дом на улице Некрасова. Но согласно ответу мэрии, в 2018-м, «на момент рассмотрения вопроса по признанию данного дома аварийным и подлежащим сносу, информация о его статусе [...] не поступала».

«Учитывая, что дома, представляющие историческую ценность, подлежат реконструкции, а не сносу, в вышеуказанные постановления внесены соответствующие изменения», — ответили «Реальному времени» в горадминистрации.

Также в мэрии Казани сообщили, что капитальный ремонт не проводился ни в одном из трех домов.

Балтусова: «Слишком много мы потеряли зданий, чтобы «не замечать» их сноса»

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения объектов культурного наследия, приветствовала решение казанских властей реконструировать здания.

«Хорошо, что эти здания не канут в Лету, а продолжат жить. Обращения градозащитников, работа всех неравнодушных жителей Казани может (и должна) приводить к тому, что историческое наследие будет сохранено. Слишком много мы потеряли зданий, чтобы «не замечать» их сноса», — сообщила она корреспонденту «Реального времени».

Также помощник президента РТ разъяснила, что реконструкция объектов будет проводиться по стандартной схеме: здания выставят на торги, и уже на новых собственников ляжет ответственность за восстановление этих домов.

«Наша задача — и ТРО ВООПИиК, и Комитета ОКН, и моя лично, держать руку на пульсе и контролировать, чтобы в процессе реконструкции была проведена максимально корректная работа», — заключила Балтусова.

Евгений Калашников