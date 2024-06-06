«Клянусь, такого не повторится»: суд Татарстана выслушал последнее слово подростков по делу о диверсиях

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана будет оглашен приговор по делу о диверсионных поджогах объектов железной дороги и связи близ Набережных Челнов. Об этом стало известно только что, после выступления обвиняемых с последним словом, в котором челнинские парни просили не лишать их свободы, двое расплакались, передает журналист «Реального времени».



Один из подростков, почти рыдая, умолял не разлучать его с больной матерью, которой предстоит уже третья сложная операция. Другой убеждал — не отдавал отчет своим действиям, просто оказался не в то время не в том месте, а теперь раскаивается. «Клянусь, такого больше не повторится!» — убеждал он тройку судей, повторяя, что будет работать, учиться и лечиться от последствий тяжелых хоккейных травм.

«За время в СИЗО я похудел на 17 килограммов», — заявил суду главный фигурант этого дела 20-летний Булат Ибрагимов, ссылаясь на серьезные проблемы с желудком. Он повторил, что не признает тяжкие обвинения в свой адрес и раскаивается в том, что поделился с младшим из фигурантов найденной в Сетях информацией о некой «подработке».

На прошлом заседании прокурор Алсу Хабибуллина предложила для двух подсудимых подростков по 8 лет воспитательной колонии, а для их 20-летнего приятеля Булата Ибрагимова — 20 лет и 2 месяца строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, с учетом неотбытого срока по приговору Зеленодольского суда за кражу. Ибрагимову вменяют вовлечение малолеток в два преступления, а также подготовку этих акций, в том числе — по части финансов на закупку горючего. Также гособвинитель просила взыскать с трех парней 460 долларов в рублевом эквиваленте, полученных Ибрагимовым от пока неустановленного заказчика диверсий.

Родственники пацанов в прениях умоляли дать им шанс, подсудимые доказывали — цели подрывать обороноспособность страны не было. Их адвокаты настаивали — данные действия нужно квалифицировать как умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества, но не диверсию.

Напомним, самого юного участника поджогов на скамье подсудимых нет. Он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности и выступал на процессе свидетелем.

Первое преступление, в котором обвиняют предполагаемых диверсантов, было совершено в ночь с 20 на 21 марта 2023 года в Тукаевском районе Татарстана. По версии следствия, тогда трое подростков — девятиклассников одной челнинской школы, четко исполняя указания Ибрагимова, полученные от анонимного заказчика (заказчиков), совершили поджог и вывели из строя релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская — Сидоровка», за что получили по 1 тысячи рублей, 6 тысяч остались у Ибрагимов. Указанный участок пути принадлежит ООО «Промжелдортранс-сервис», дочерней компании ПАО «КАМАЗ», но используется для отправки грузов целого ряда предприятий, включая те, что поставляют технику на СВО. После ЧП скорость движения составов была снижена до 20 км/ч, чтобы исключить сход либо столкновение движущихся составов. На процессе выяснилось — все последствия поджога не устранены до сих пор.

На следующую акцию Ибрагимов, как полагают в СК и прокуратуре, отправил лишь одного, самого младшего из диверсантов. И тот вечером 22 марта 2023 года вывел из строя оборудование базовой станции оператора сети «Теле 2» в поселке Заречье, он же «Простоквашино» Тукаевского района. В результате поджога климатического шкафа сгорели электрический и радиорелейный кабели, температурный датчик и вентилятор охлаждения станции, а пользователи сети в радиусе двух километров лишились мобильной связи почти на 15 часов. Впрочем, сети других операторов продолжали работать. За эту антироссийскую акцию Ибрагимов получил от анонимного заказчика 25,6 тысячи в рублях, но с исполнителем делиться не стал — обвинил в нарушении правил конспирации.

Дело в том, что юный поджигатель успел засветиться на камерах многоквартирного дома, когда повредил домофон. А потому уже по дороге из «Простоквашино» получил звонок — его ищут, и поделился этой информацией с Ибрагимовым. Тот тут же принял решение — покинуть город вместе с одним из приятелей. Однако уже 23-го марта был задержан в Казани и вот уже больше года содержится под стражей. К слову, в ходе судебного допроса старший из подсудимых попытался возложить вину за оба поджога на самого юного участника акций — дескать, это он хотел заработать любой ценой, сам подыскивал подельников, покупал бензин и прочее... Тогда как сам Ибрагимов, по его версии, лишь нашел по просьбе мальчишки объявление о «подработке» в Сети, в котором говорилось о выполнении определенной работы, но о поджогах на железной дороге даже не упоминалось.

Сами же подростки на суде обвинили Ибрагимова во лжи. Заметим, двое обвиняемых 16 и 17 лет в период предварительного и судебного следствия продолжали жить и учиться в техникуме — один на токаря, другой — на оператора станков с программным управлением.