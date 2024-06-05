УНИКС дома проиграл ЦСКА в последнем матче финальной серии Единой лиги ВТБ
УНИКС дома проиграл ЦСКА в последнем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 55:66 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), счет в серии 1:4.
Самыми результативными игроками команд стали Джален Рейнольдс, набравший 18 очков за казанцев, и Антон Астапкович от ЦСКА с активом в 12 очков.
В итоге УНИКС становится серебряным призером Единой Лиги ВТБ, ЦСКА стал чемпионом лиги впервые с 2021 года.
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