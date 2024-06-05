«Яндекс.Погода»: в Казани вечером ожидается дождь
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Казани вечером ожидается дождь.
По состоянию на 17.20 местного времени в Казани +22,4°C, ветер восточный 1,6 м/с, влажность воздуха составляет 66%.
Гидрометцентр Татарстана предупреждает жителей, что вечером 5 июня, ночью и днем 6 июня на территории республики и в Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально пройдет град.
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