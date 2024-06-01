Минстрой Татарстана: капремонт детских садов выполнен на 53%, а школ и образовательных центров — на 29%

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

В Татарстане активно идет капремонт объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.



Рустам Минниханов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами. На сегодняшний день в республике ведутся работы по капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и экологии.

Так, капитальный ремонт объектов образования идет в рамках семи федеральных и республиканских программ, в которые включены 185 объектов. Работы по капремонту детских садов выполнены на 53%, а школ и образовательных центров — на 29%. За прошедшие две недели подрядчики сдали пять объектов: три в Набережных Челнах и по одному в Казани и Ютазинском районе.

На сегодня подрядчики работают в 26 школах из 94. Общее выполнение программы составляет 4%. По объектам среднего профессионального звена ситуация следующая: на 37% в. Предоставлено Лейлой Гарифзяновой

Выполнены строительно-монтажные работы четырех ресурсных центров, на 40% — работы по ремонту общежитий.



Работы по капремонту многоквартирных жилых домов идут в рамках программы, которая включает 763 дома. На данный момент работы ведутся в 558 домах в 40 муниципалитетах. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 34%, сезонных видов работ — 27%. За последние две недели завершены работы в 16 многоквартирных домах в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Сармановском и Спасском районах.

Напомним, в прошлом отчете Минстроя Татарстана работы были начаты на 516 объектах в 39 муниципальных образованиях. Общее выполнение работ составило 26%.

Рената Валеева