На одной из улиц Приволжского района частично ограничат движение транспорта

Фото: Максим Платонов

В Приволжском районе Казани с 24 июня по 7 июля будет частично перекрыто движение на улице Авангардной. Это связано с переустройством газопровода вблизи жилого комплекса.

Ограничения будут действовать в районе зданий №1к2 и стр.1 по ул.Владимира Кулагина. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Напомним, с 8.00 24 июня до 17.00 12 июля будет частично закрыта проезжая часть в районе дома №171а по улице Авангардной и вблизи здания №1 на улице Поперечно-Авангардной.

Рената Валеева