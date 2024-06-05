В Казани частично ограничат движение транспорта на улице Авангардной

Фото: Максим Платонов

С 8.00 24 июня до 17.00 12 июля будет частично закрыта проезжая часть в районе дома №171а по улице Авангарднтой и вблизи здания №1 на улице Поперечно-Авангардной. Причиной стало переустройство газопровода вблизи жилого комплекса.

Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города Казани. Ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности во время проведения работ.

Напомним, в Казани временно изменены маршруты трамваев №5, №5а и №7. Эти меры были приняты в связи с повреждением контактных сетей на проспекте Победы, 91. На месте происшествия работают аварийные службы.

Рената Валеева