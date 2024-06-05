Аксаков: Банк России может приступить к снижению ключевой ставки в сентябре

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По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Банк России может начать снижать ключевую ставку уже в третьем квартале этого года.

— Государство будет аккуратно наращивать расходные обязательства, а инфляция останется под контролем. Это даст Центральному банку возможность постепенно снижать ключевую ставку начиная с сентября, — заявил он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Аксаков отметил, что пока инфляция остается на достаточно высоком уровне, примерно таком же, как и в прошлом году. Он добавил, что не стоит ожидать снижения ключевой ставки Банком России в ближайшее время. Депутат также выразил опасения, что и на следующем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится 7 июня, регулятор не сможет снизить ключевую ставку.



Напомним, согласно среднесрочным прогнозам Центробанка, ведомоство к 2026—2027 годам предполагает снижение ключевой ставки до уровня в 6—7%.

Так, по показателям 2023 года, среднегодовая ключевая ставка составила 9,9%. В 2024 году ее значения предполагаются в диапазоне 15—16%. Как неоднократно заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, главным показателем в определении уровня ключевой ставки является размер инфляции.