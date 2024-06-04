Почти половина жителей Татарстана хотели бы пересесть на электромобили

Фото: Максим Платонов

Почти половина жителей Татарстан (47%) отказались бы от автомобиля с обычным двигателем при наличии соответствующей инфраструктуры для электрокаров, об этом стало известно согласно опросу, проведенному группой «Ренессанс страхование».

Результаты опроса также показали, что 53% опрошенных считают, что популярность электромобилей выросла за последние 2-3 года. При этом 75% жителей Татарстана никогда не сидели за рулем электромобиля.

Респонденты в количестве 25% имели опыт поездки в автомобиле с электродвигателем. Большинство из них (59%) получили положительное впечатление от управления таким авто. Респонденты отметили низкий уровень шума в салоне, дизайн кузова, экологичность и осознание того, что они управляют автомобилем, созданным по передовым технологиям.

Среди недостатков электромобилей опрошенные выделили слишком большую мощность и высокую динамику разгона, долгий процесс зарядки, низкий запас хода на одном заряде и высокую стоимость содержания такого авто.

— Пока электромобили — это, в основном, элитные авто. Часто это второй автомобиль в семье или машина выходного дня. Больше 60% застрахованных электромобилей стоят дороже 5,5 млн рублей, в то время как доля таких дорогих авто с обычным двигателем — всего 2,4%, — прокомментировал результаты опроса вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

Опрошенные в количестве 39% предпочли бы остаться за рулем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Примерно половина — 47%, отметили, что пересели бы на электромобиль в случае наличия соответствующей инфраструктуры. Наименьшей популярностью автомобили на электрической тяге пользуются среди самых возрастных участников опроса (всего 15% респондентов в возрасте старше 55 лет).

Тенденция на спрос электромобилей была заметна еще в прошлом году. Так, потребность на электромобили с пробегом в Казани вырос на 143% за 2023 год. Количество объявлений о продаже электрокаров с пробегом также значительно увеличилось — на 178%. Средняя стоимость электромобилей с пробегом в Казани выросла на 92% и составила 4 600 000 рублей.

Разиль Самигуллин